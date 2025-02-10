Синнер сравнялся с Алькарасом по количеству недель в качестве №1
Янник Синнер догнал Карлоса Алькараса по количеству недель в качестве №1.
23-летний итальянец возглавляет рейтинг 36-ю неделю. Он поднялся на первую строчку 10 июня 2024-го и с тех пор ее не покидал.
Алькарас занимал первую строчку в несколько этапов, в том числе 20 и 11 недель подряд.
Синнер и Алькарас делят 16-е место по количеству недель в качестве №1, на 15-м – Илие Настасе с 40, на 14-м – Энди Маррей с 41, на 13-м – Густаво Куэртен с 43. Рекорд принадлежит Новаку Джоковичу, который был первой ракеткой мира 428 недель.
Опубликовала: Любовь Энина
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