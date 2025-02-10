Рейтинг WTA. Киз стала №6, Бенчич поднялась на 92 строчки
Чемпионка Абу-Даби Белинда Бенчич поднялась на 92 строчки и вернулась в топ-70.
Елена Рыбакина, не защитившая титул, опустилась на седьмую строчку.
Мэдисон Киз обновила личный рекорд, став шестой.
Положение на 10 февраля 2025
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|8956
|2 (2)
|Ига Швентек (Польша)
|8770
|3 (3)
|Коко Гауфф (США)
|6538
|4 (4)
|Жасмин Паолини (Италия)
|5288
|5 (6)
|Джессика Пегула (США)
|4861
|6 (7)
|Мэдисон Киз (США)
|4680
|7 (5)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|4588
|8 (8)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|4095
|9 (9)
|Эмма Наварро (США)
|3709
|10 (10)
|Паула Бадоса (Испания)
|3588
|12 (11)
|Дарья Касаткина (Россия)
|3056
|13 (13)
|Диана Шнайдер (Россия)
|2873
|15 (15)
|Мирра Андреева (Россия)
|2665
|18 (18)
|Анна Калинская (Россия)
|2304
|23 (20)
|Людмила Самсонова (Россия)
|1945
|25 (26)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1900
|26 (25)
|Екатерина Александрова (Россия)
|1888
|31 (32)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1684
|40 (51)
|Эшлин Крюгер (США)
|1381
|52 (52)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1131
|56 (72)
|Лючия Бронцетти (Италия)
|1048
|59 (59)
|Полина Кудерметова (Россия)
|999
|65 (157)
|Белинда Бенчич (Швейцария)
|963
|69 (75)
|Каролина Плишкова (Чехия)
|946
|70 (69)
|Камилла Рахимова (Россия)
|927
|72 (71)
|Анна Блинкова (Россия)
|916
|75 (86)
|Кимберли Биррелл (Австралия)
|892
|79 (64)
|Сорана Кырстя (Румыния)
|866
|81 (77)
|Эрика Андреева (Россия)
|850
|87 (13)
|Жаклин Кристиан (Румыния)
|826
|95 (83)
|Сара Соррибес Тормо (Испания)
|784
|100 (117)
|Жиль Тайкманн (Швейцария)
|741
Опубликовала: Любовь Энина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем