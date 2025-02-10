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Рейтинг WTA. Киз стала №6, Бенчич поднялась на 92 строчки

Чемпионка Абу-Даби Белинда Бенчич поднялась на 92 строчки и вернулась в топ-70.

Елена Рыбакина, не защитившая титул, опустилась на седьмую строчку.

Мэдисон Киз обновила личный рекорд, став шестой.

PIF WTA Rankings

Положение на 10 февраля 2025

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 8956
2 (2) Ига Швентек (Польша) 8770
3 (3) Коко Гауфф (США) 6538
4 (4) Жасмин Паолини (Италия) 5288
5 (6) Джессика Пегула (США) 4861
6 (7) Мэдисон Киз (США) 4680
7 (5) Елена Рыбакина (Казахстан) 4588
8 (8) Циньвэнь Чжэн (Китай) 4095
9 (9) Эмма Наварро (США) 3709
10 (10) Паула Бадоса (Испания) 3588
12 (11) Дарья Касаткина (Россия) 3056
13 (13) Диана Шнайдер (Россия) 2873
15 (15) Мирра Андреева (Россия) 2665
18 (18) Анна Калинская (Россия) 2304
23 (20) Людмила Самсонова (Россия) 1945
25 (26) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1900
26 (25) Екатерина Александрова (Россия) 1888
31 (32) Анастасия Потапова (Россия) 1684
40 (51) Эшлин Крюгер (США) 1381
52 (52) Вероника Кудерметова (Россия) 1131
56 (72) Лючия Бронцетти (Италия) 1048
59 (59) Полина Кудерметова (Россия) 999
65 (157) Белинда Бенчич (Швейцария) 963
69 (75) Каролина Плишкова (Чехия) 946
70 (69) Камилла Рахимова (Россия) 927
72 (71) Анна Блинкова (Россия) 916
75 (86) Кимберли Биррелл (Австралия) 892
79 (64) Сорана Кырстя (Румыния) 866
81 (77) Эрика Андреева (Россия) 850
87 (13) Жаклин Кристиан (Румыния) 826
95 (83) Сара Соррибес Тормо (Испания) 784
100 (117) Жиль Тайкманн (Швейцария) 741
Опубликовала: Любовь Энина
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