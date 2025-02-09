Надаль продал долю в своей академии за 94 млн евро

Рафаэль Надаль продал долю в своей теннисной академии, сообщает Euro Weekly News.

Речь идет о продаже 44,9% академии инвестиционной компании GPF.

Сделка включает в себя передачу имущественного актива академии, Надаль получит за это €94,1 млн – сумму, почти в пять раз превышающую его доход за прошлый год.