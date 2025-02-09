Надаль продал долю в своей академии за 94 млн евро
Рафаэль Надаль продал долю в своей теннисной академии, сообщает Euro Weekly News.
Речь идет о продаже 44,9% академии инвестиционной компании GPF.
Сделка включает в себя передачу имущественного актива академии, Надаль получит за это €94,1 млн – сумму, почти в пять раз превышающую его доход за прошлый год.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: euroweeklynews.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем