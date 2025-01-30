Надалю присвоили звание почетного доктора Университета Саламанки, против его кандидатуры было 34% голосовавших

Университет Саламанки присвоил Рафаэлю Надалю звание почетного доктора.

В честь каждого почетного доктора в университете вешают портрет, на котором отмечены заслуги человека и дата назначения.

Избрание Надаля стало самым спорном назначением нового доктора в истории университета: против кандидатуры Надаля было 34% голосовавших (177 голосов «за», 91 – «против»). Как утверждает El País, обычно кандидатуры получают подавляющую или почти единогласную поддержку.

По сообщениям источников, критики говорят, что у 22-кратного чемпиона «Больших шлем» нет связи с Саламанкой, а также исследовательского или академического авторитета. Они отмечают, что Надаль иногда высказывался в поддержку университета, но настаивают, что присвоение звания неуместно.

Также источники в университетской среде связывают такую реакцию с личностью ректора Хосе Мануэля Корчадо, выдвинувшего кандидатуру теннисиста на голосование. Корчадо скандально известен многочисленными самоцитированиями. Комитет по этике Национального исследовательского совета Испании обвинял Корчадо в преднамеренной и систематической манипуляции резюме. Некоторые в университете считают, что за счет присвоения звания Надалю Корчадо хотел появиться в прессе по другому поводу и улучшить репутацию.

В 2015-м Надалю присвоили звание почетного доктора Европейского университета Мадрида.