Алькарас о том, что изменил вес ракетки в межсезонье: «Эти пять граммов дают большой эффект»
Карлос Алькарас рассказал, что поменял параметры ракетки перед этим сезоном.
«Как вы знаете, я немного изменил вес ракетки. Я играл на Australian Open с весом на пять граммов больше и чувствовал чуть больше силы. Ощущение от удара поменялось, я стал генерировать больше мощи.
Но многое зависит и от соперника. У меня сложилось впечатление, что я сохраняю контроль и при этом прибавляю в скорости. Эти пять граммов дают большой эффект».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennis365.com
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