Алькарас о том, что изменил вес ракетки в межсезонье: «Эти пять граммов дают большой эффект»

Карлос Алькарас рассказал, что поменял параметры ракетки перед этим сезоном.

«Как вы знаете, я немного изменил вес ракетки. Я играл на Australian Open с весом на пять граммов больше и чувствовал чуть больше силы. Ощущение от удара поменялось, я стал генерировать больше мощи.

Но многое зависит и от соперника. У меня сложилось впечатление, что я сохраняю контроль и при этом прибавляю в скорости. Эти пять граммов дают большой эффект».