Буэнос-Айрес (ATP). Шварцман сыграет с Харри на последнем турнире в карьере, Зверев встретится с Карбаллесом Баэной или Лайовичем

Стала известна жеребьевка турнира в Буэнос-Айресе.

Александр Зверев (1) в первом матче сыграет против Роберто Карбаллеса Баэны или Душана Лайовича, Хольгер Руне (2) – против Франсиско Комесаньи (WC) или Мариано Навоне.

Диего Шварцман, для которого этот турнир станет последним в карьере, в первом круге встретится с Николасом Харри (7).

Полная сетка здесь .