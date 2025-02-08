Буэнос-Айрес (ATP). Шварцман сыграет с Харри на последнем турнире в карьере, Зверев встретится с Карбаллесом Баэной или Лайовичем
Стала известна жеребьевка турнира в Буэнос-Айресе.
Александр Зверев (1) в первом матче сыграет против Роберто Карбаллеса Баэны или Душана Лайовича, Хольгер Руне (2) – против Франсиско Комесаньи (WC) или Мариано Навоне.
Диего Шварцман, для которого этот турнир станет последним в карьере, в первом круге встретится с Николасом Харри (7).
Полная сетка здесь.
Опубликовано: Алёна Майорова
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