Даллас (ATP). 1/2 финала. Рууд встретится с Муньяром, Пол – с Шаповаловым

Каспер Рууд и Хауме Муньяр встретятся в полуфинале в Далласе.

Сетка турнира здесь . Dallas Open Даллас, США 3 – 9 февраля 2025 ATP 500 Призовой фонд – 2 760 000 долларов Открытые корты, хард Полуфинал