Даллас (ATP). 1/2 финала. Рууд встретится с Муньяром, Пол – с Шаповаловым
Каспер Рууд и Хауме Муньяр встретятся в полуфинале в Далласе.
Сетка турнира здесь.
Dallas Open
Даллас, США
3 – 9 февраля 2025
ATP 500
Призовой фонд – 2 760 000 долларов
Открытые корты, хард
Полуфинал
Опубликовано: Алёна Майорова
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