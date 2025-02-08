Беллуччи о выходе в полуфинал в Роттердаме: «Я не хочу думать о рейтинге или деньгах – сейчас меня это не интересует»
Маттиа Беллучи поделился ощущениями от выхода в полуфинал в Роттердам.
23-летний итальянец впервые сыграет на этой стадии турнира ATP.
«В начале недели я не ждал такого результата. Я стараюсь справляться со своей агрессивной игрой и меньше ошибаться, быть более стабильным. Думаю, я лучше управляю своими эмоциями. Ведь главное – веселиться на корте, не нагружаться и не думать ни о чем, кроме матча.
Хочу идти вперед и дальше, поэтому каждый матч важен. Я не хочу думать о рейтинге или деньгах – сейчас меня это не интересует».
Сейчас Беллучи 92-й в рейтинге, но на следующей неделе он поднимется минимум до 68-й строчки.
За выход в финал он поборется с Алексом де Минауром.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Punto de Break
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