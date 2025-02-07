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Беллуччи о победах над топами: «Я еще не на этом уровне. Можно сыграть два-три удачных матча, но потом нужно сохранить импульс»

Маттиа Беллуччи поделился эмоциями от выхода в полуфинал в Роттердаме.

Сегодня он обыграл Стефаноса Циципаса – 6:4, 6:2.

«Если честно, в самом начале я не получал такого удовольствия, как в матче против Медведева. Поэтому мне нужно было как-то изменить ситуацию. Но я понимал, что отлично играю, и, возможно, именно это меня подстегнуло.

Я получал удовольствие от каждого момента, даже в конце первого сета, несмотря на трудности. Когда подавал на сет, то чувствовал тяжесть в ногах, но я однозначно наслаждался игрой и стремлюсь к этому в каждом матче. Это работает, буду так настраиваться и завтра.

Мы с тренером проделали большую работу, в том числе во время матчей. Он считал, что на корте я иногда слишком уходил в свои мысли, ему хотелось, чтобы я чувствовал себя посвободнее. Мне кажется, у меня неплохо получается, и это помогает.

Я знаю, что играю с потрясающими соперниками и что каждый день – серьезное испытание, потому что я еще не на этом уровне. Можно сыграть два-три удачных матча, но потом нужно сохранить этот импульс. Но я очень жду любого нового этапа».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт ATP
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logoСтефанос Циципас
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