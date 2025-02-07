23-летний Беллуччи впервые вышел в полуфинал турнира ATP
92-я ракетка мира Маттиа Беллуччи обыграл в Роттердаме №12 Стефаноса Циципаса.
23-летний итальянец победил в четвертьфинале 6:4, 6:2.
Беллуччи, пробившийся через квалификацию, выиграл пятый матч подряд. Он впервые вышел в полуфинал турнира ATP.
Для Беллуччи это вторая победа над соперником из топ-20 (при трех поражениях). Во втором круге он выбил №7 Даниила Медведева.
Теперь Беллуччи, гарантировавший себе дебют в топ-70, поборется с №8 Алексом де Минауром.
Опубликовала: Любовь Энина
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