23-летний Беллуччи впервые вышел в полуфинал турнира ATP

92-я ракетка мира Маттиа Беллуччи обыграл в Роттердаме №12 Стефаноса Циципаса.

23-летний итальянец победил в четвертьфинале 6:4, 6:2.

Беллуччи, пробившийся через квалификацию, выиграл пятый матч подряд. Он впервые вышел в полуфинал турнира ATP .

Для Беллуччи это вторая победа над соперником из топ-20 (при трех поражениях). Во втором круге он выбил №7 Даниила Медведева .

Теперь Беллуччи, гарантировавший себе дебют в топ-70, поборется с №8 Алексом де Минауром.