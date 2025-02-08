Клуж-Напока (WTA). 1/2 финала. Потапова встретится с Саснович, Бронцетти – с Синяковой

Анастасия Потапова сыграет с Александрой Саснович за выход в финал в Клуж-Напоке.

Сетка здесь . Transylvania Open Клуж-Напока, Румыния 3 – 9 февраля 2025 WTA 250 Призовой фонд – $275 094 Крытые корты, хард Полуфинал