Хуркач обыграл Рублева, вышел в 1/2 в Роттердаме и вернется в топ-20

Хуберт Хуркач обыграл Андрея Рублева в четвертьфинале в Роттердаме.

Он победил со счетом 6:7(5), 6:3, 6:4.

Хуркач впервые вышел в полуфинал этого турнира. В 2020-м он выбыл в первом круге, а потом четыре раза подряд во втором.

Хуркач обыграл соперника из топ-10 и вышел в личный полуфинал впервые с июньского турнира в Галле. Тогда в 1/2 он обыграл №4 Александра Зверева, а в финале уступил Яннику Синнеру. С тех пор Хуркач проиграл представителям десятки три матча подряд, а также был в финале командного United Cup.

На следующей неделе Хуркач вернется в топ-20.

В субботу поляк сыграет с Карлосом Алькарасом, которому уступает в личных встречах 0:3.