Хуркач обыграл Рублева, вышел в 1/2 в Роттердаме и вернется в топ-20
Хуберт Хуркач обыграл Андрея Рублева в четвертьфинале в Роттердаме.
Он победил со счетом 6:7(5), 6:3, 6:4.
Хуркач впервые вышел в полуфинал этого турнира. В 2020-м он выбыл в первом круге, а потом четыре раза подряд во втором.
Хуркач обыграл соперника из топ-10 и вышел в личный полуфинал впервые с июньского турнира в Галле. Тогда в 1/2 он обыграл №4 Александра Зверева, а в финале уступил Яннику Синнеру. С тех пор Хуркач проиграл представителям десятки три матча подряд, а также был в финале командного United Cup.
На следующей неделе Хуркач вернется в топ-20.
В субботу поляк сыграет с Карлосом Алькарасом, которому уступает в личных встречах 0:3.
Опубликовала: Любовь Энина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем