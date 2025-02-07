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Анастасия Пивоварова: «Медведев потерял статус топа, поэтому полетели поражения от игроков, которые стоят возле сотни. Нужно менять команду»

Анастасия Пивоварова предположила, с чем связан спад в игре Даниила Медведева.

«Разбираемся, почему Даниил Медведев проигрывает?

На этой неделе Даниил проиграл во втором круге 92-й ракетке мира на турнире в Роттердаме со счетом 3:6, 7:6, 3:6, на прошлом турнире Australian Open уступил во втором круге 19-летнему Тьену.

Соперником Даниила был 23-летний игрок из Италии Маттиа Беллуччи. Он левша, играет разнообразно, меняет ритм с помощью укороченных и резаных ударов, может играть как плоско активно, так и высокими кручеными ударами, но основное его преимущество – это сильная подача и высокая скорость, играет быстро в удар. Почему он еще не стоит в топе рейтинга? Потому что играет нестабильно, особенно в решающие моменты в конце сетов.

Казалось бы, Даниил опытный игрок, который, как орешки, щелкает как раз таких игроков, которые сами могут проиграть матч, но что пошло не так?

Проблема в том, что уже год назад было понятно, что Даниилу нужно прибавлять в игре. На Australian Open Медведев чудом дошел до финала на своем характере, выносливости и имея статус топ игрока в туре, когда все тебя боятся. По ходу сезона стало явно видно, как Даниил начинает уступать топ-игрокам, его игру стали читать, соперники прибавляют в выносливости, скорости и вариативности по игре. У Даниила все без изменений, и вдобавок он получает травму плеча, в итоге сбивается подача.

Ему нужна была качественная подготовка, работа над техникой и тактикой, над улучшениями его игры, но с начала года мы не увидели никаких изменений и даже казалось, что Даниил растренирован. Сейчас он потерял свой статус топ-игрока, и теннисисты начали верить, что могут его обыграть, поэтому полетели поражения от игроков, которые стоят возле сотни. На характере и статусе уже матчи не вывезешь!

Подачи нет, быстро играть в корте не успевает со своей техникой, на задней линии не держит розыгрыши, игра с лета и укороченные / мячи в корте – слабое место. Когда ты по игре настолько проигрываешь, то даже с невынужденными ошибками в игре, соперники имеют преимущество.

Мое мнение – нужно менять команду, которую Даниил будет слушать. Тренер должен уметь найти подход к игроку и донести ему грамотно информацию о его слабых сторонах и как над ними можно работать. В моем понимании Даниил перестал слушать тренера, и работа не стала эффективной.

Если продолжать в том же духе, скоро будет с первых кругов тяжело играть, соперники не стоят на месте, а очень быстро прогрессируют.

Желаю Даниилу скорее разобраться со сложившейся ситуацией и принять правильные меры для возвращения в топ рейтинга», – написала в телеграм-канале чемпионка 17 турниров ITF.

«Начнем с того, что я всегда была умная». Экс-теннисистка Пивоварова – теперь хоккейный менеджер

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: телеграм-канал Пивоваровой
logoАнастасия Пивоварова
logoДаниил Медведев
logoМаттиа Беллуччи
logoATP
logoЛернер Тьен
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