Абу-Даби (WTA). 1/2 финала. Носкова играет с Крюгер, Рыбакина встретится с Бенчич

Елена Рыбакина поборется с Белиндой Бенчич в полуфинале в Абу-Даби.

Сетка турнира здесь . Mubadala Abu Dhabi Open Абу-Даби, ОАЭ 3 – 8 февраля 2025 WTA 500 Призовой фонд – 1 064 510 долларов Открытые корты, хард Полуфинал