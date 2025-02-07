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Абу-Даби (WTA). 1/2 финала. Носкова играет с Крюгер, Рыбакина встретится с Бенчич

Елена Рыбакина поборется с Белиндой Бенчич в полуфинале в Абу-Даби.

Сетка турнира здесь.

Mubadala Abu Dhabi Open

Абу-Даби, ОАЭ

3 – 8 февраля 2025

WTA 500

Призовой фонд – 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Полуфинал

Опубликовала: Любовь Энина
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logoAbu Dhabi Women's Tennis Open
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