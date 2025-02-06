На «тысячник» в Индиан-Уэллс заявлены все из топ-73, включая травмированную Плишкову
Стала известна заявка турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, который стартует 5 марта.
В женской сетке автоматически заявлены все из топ-73. По защищенному рейтингу сыграют:
На турнир также заявлена Каролина Плишкова, которая сейчас восстанавливается после операции на левом голеностопе.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт WTA
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