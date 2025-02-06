Рыбакина о том, правда ли она такая спокойная, какой кажется: «Вовсе нет. Внутри много эмоций»

Елена Рыбакина поделилась эмоциями от победы над Онс Жабер в Абу-Даби.

Действующая чемпионка обыграла туниску в четвертьфинале 6:2, 4:6, 7:6(4). На решающем тай-брейке казахстанка уступала 2:4.

– Было невероятно сложно, Онс играла очень хорошо. В каждом гейме все было близко. Рада, что удалось победить. В некоторые моменты мне везло больше, в некоторые – ей. Это были настоящие американские горки. Рада, что прошла еще дальше.

– Как ты перезагрузилась, когда упустила два матчбола?

– Было нелегко. В первом розыгрыше Онс сыграла очень хорошо, во втором я поторопилась и допустила ошибку. Я знала, что будет тяжело, что нужно будет бороться за каждое очко. Спасибо зрителям за поддержку.

– Ты действительно такая спокойная, какой кажешься?

– Вовсе нет. Внутри много эмоций... Я все еще пытаюсь держать негатив внутри и концентрироваться на том, что должна делать. Да, я совсем не такая спокойная, ребята (улыбается) .