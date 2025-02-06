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Абу-Даби (WTA). Рыбакина, Бенчич, Носкова вышли в полуфинал, Фернандес выбыла

Елена Рыбакина обыграла Онс Жабер в четвертьфинале в Абу-Даби.

Сетка турнира здесь.

Mubadala Abu Dhabi Open

Абу-Даби, ОАЭ

3 – 8 февраля 2025

WTA 500

Призовой фонд – 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

1/4 финала

Опубликовал: Кирилл Куценко
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