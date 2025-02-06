Абу-Даби (WTA). Рыбакина, Бенчич, Носкова вышли в полуфинал, Фернандес выбыла
Елена Рыбакина обыграла Онс Жабер в четвертьфинале в Абу-Даби.
Сетка турнира здесь.
Mubadala Abu Dhabi Open
Абу-Даби, ОАЭ
3 – 8 февраля 2025
WTA 500
Призовой фонд – 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
1/4 финала
Опубликовал: Кирилл Куценко
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