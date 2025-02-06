Павлюченкова по ходу матча с Линетт в Абу-Даби: «Мячи тут говно»

Анастасия Павлюченкова в жесткой форме раскритиковала мячи на турнире в Абу-Даби.

Вчера россиянка не смогла доиграть матч второго круга против Магды Линетт из-за болезни. Она снялась при счете 7:5, 1:4.

«Мячи тут говно, позовите директора турнира и скажите ему об этом», – сказала Павлюченкова по ходу матча. Слова четвертьфиналистки Australian Open в своем телеграм-канале привел Тимур Журавель.