Оже-Альяссим снялся по ходу матча в Роттердаме из-за проблем с пальцем на правой ноге

Феликс Оже-Альяссим рассказал, почему снялся с матча в Роттердаме.

Канадец отказался от продолжения встречи с Андреа Вавассори при счете 7:6(3), 4:6.

«К сожалению, мне пришлось сняться из-за проблем с пальцем на правой ноге, которая появилась вчера во время тренировки. Хотелось бы, чтобы все прошло до матча, но я буду заниматься всем на этой неделе. Жаль покидать турнир, который я люблю, так рано, но я надеюсь подойти к турниру Дохе свежим и готовым. 🙌🏽💪🏽», – написал канадец.