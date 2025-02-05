Оже-Альяссим снялся по ходу матча в Роттердаме из-за проблем с пальцем на правой ноге
Феликс Оже-Альяссим рассказал, почему снялся с матча в Роттердаме.
Канадец отказался от продолжения встречи с Андреа Вавассори при счете 7:6(3), 4:6.
«К сожалению, мне пришлось сняться из-за проблем с пальцем на правой ноге, которая появилась вчера во время тренировки. Хотелось бы, чтобы все прошло до матча, но я буду заниматься всем на этой неделе. Жаль покидать турнир, который я люблю, так рано, но я надеюсь подойти к турниру Дохе свежим и готовым. 🙌🏽💪🏽», – написал канадец.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @felixtennis
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем