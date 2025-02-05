Алькарас о мячах и условиях: «В прошлом году многие травмировали плечи и локти. Что-то надо менять»
Карлос Алькарас высказался о частой смене мячей и условий.
«Я провел хорошие тренировки, чтобы адаптироваться, но было тяжело. Здесь новые мячи и кажется, что они очень быстрые. А после двух или трех обменов ударами мячи становятся очень пушистыми и ими тяжело играть агрессивно. Но я все еще не хочу на это жаловаться – думаю, даже так можно показывать хороший уровень тенниса.
В прошлом году многие игроки травмировали плечи и локти. Что-то надо менять. Я знаю, что они это сделают. Почти каждую неделю у нас разные мячи, условия, к ним очень сложно приспособиться. Но мы стараемся показать максимум. Пока у меня нет проблем, связанных с этим, я каждый день работаю, чтобы быть в форме. И простуда проходит (смеется)».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Punto de Break
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