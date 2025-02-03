Карлос Алькарас: «Люди обсуждают, кто из нас с Синнером лучше. Он побеждает везде, где играет. Он всегда сосредоточен, поэтому я считаю его лучшим»

Карлос Алькарас считает, что сейчас Янник Синнер превосходит всех по уровню игры.

«Янник в данный момент лучший. За последний год он проиграл всего четыре или пять матчей (с начала 2024-го Синнер проиграл шесть матчей, три из них Алькарасу – Спортс’’), и это просто безумие.

Я знаю, что люди обсуждают, кто из нас лучше. Одни говорят, что Янник, другие – что я. Это все разговоры. Но нам, теннисистам, приходится противостоять Яннику, а он побеждает везде, где играет. Он всегда сосредоточен, поэтому я считаю его лучшим. На каждом турнире он выходит в финал или берет трофей».

Также Алькарас прокомментировал поражения от Новака Джоковича на Australian Open.

«Я не считаю, что матч против Новака упущенной возможностью. Я очень хотел выиграть турнир и чувствовал, что способен, но Новак провел невероятный матч. Что может быть сложнее встречи с Новаком в четвертьфинале «Большого шлема». Получился отличный матч. Я должен вынести из него все хорошее и двигаться дальше».