Карлос Алькарас: «После Австралии провел несколько дней дома, но простудился»

Карлос Алькарас был простужен после Australian Open.

В конце прошлой недели Алькарас вернулся в Испанию, а в эту пятницу полетел на турнир в Нидерланды.

«После Австралии я провел несколько дней дома, но простудился. Чувствовал себя не очень. Смог потренироваться только два дня, а потом пришлось отдыхать, пока не поправлюсь. Но всегда приятно побыть дома, с семьей, даже если ты простужен. Это позволяет морально восстановиться, прежде чем путешествовать дальше».

В первом круге в Роттердаме Алькарас встретится с Ботиком ван де Зандшульпом. Испанец ведет в личных встречах 2:1, но ван де Зандшульп выбил его с US Open-2024.

«Он очень непростой соперник. Я уже играл против него несколько раз и в прошлый раз проиграл. Теперь я сыграю с ним у него дома. Я постараюсь получить удовольствие от первого матча здесь, в Роттердаме, а там будет видно. Возможно, трибуны будут настроена против меня, но я буду получать удовольствие и выкладываться по полной. Я здесь, чтобы испытать себя и постараться пройти дальше».