Алекс де Минаур: «Два года назад я был 11-м или 12-м. Потом поднялся на пару мест – и такая большая разница в плане внимания, давления, ожиданий»

Восьмая ракетка мира Алекс де Минаур доволен результатами прошлого сезона.

«За последний год я сделал большие шаги в верном направлении. Я стал лучше как игрок. Я ни в коем случае не воспринимаю как должное четвертьфиналы на последних четырех «Шлемах». И я считаю, что это отличный фундамент для дальнейшего развития. Я хочу большего.

В прошлом году многое произошло, значительную часть года я был травмирован, но все равно смог добиться отличных результатов. Цель на этот год – быть здоровым и идти в том же направлении. Надеюсь, это приведет меня к большему и лучшему, потому что я считаю, что еще не достиг своего потолка. С нетерпением жду того, что принесет этот год».

Также де Минаур высказался о возросшем внимании и давлении.

«Забавные перемены. Два года назад я был 11-м или 12-м. Потом поднялся на пару мест – и такая большая разница в плане внимания, медиа, давления, ожиданий. Но я шел к этому годами и чувствую любовь в Австралии.

Это начало сезона, мой домашний «Шлем». И с этим многое связано. Как игрок, я больше всего хочу успешно выступить в Австралии перед домашними болельщиками, семьей и друзьями.

У домашнего турнира много плюсов. К тебе приковано большое внимание. Приятно и волнительно играть на заполненной Арене Рода Лэйвера, когда все поддерживают тебя. Но, конечно, это означает, что многие ждут от тебя победы».