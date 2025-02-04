  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Алекс де Минаур: «Два года назад я был 11-м или 12-м. Потом поднялся на пару мест – и такая большая разница в плане внимания, давления, ожиданий»
0

Алекс де Минаур: «Два года назад я был 11-м или 12-м. Потом поднялся на пару мест – и такая большая разница в плане внимания, давления, ожиданий»

Восьмая ракетка мира Алекс де Минаур доволен результатами прошлого сезона.

«За последний год я сделал большие шаги в верном направлении. Я стал лучше как игрок. Я ни в коем случае не воспринимаю как должное четвертьфиналы на последних четырех «Шлемах». И я считаю, что это отличный фундамент для дальнейшего развития. Я хочу большего.

В прошлом году многое произошло, значительную часть года я был травмирован, но все равно смог добиться отличных результатов. Цель на этот год – быть здоровым и идти в том же направлении. Надеюсь, это приведет меня к большему и лучшему, потому что я считаю, что еще не достиг своего потолка. С нетерпением жду того, что принесет этот год».

Также де Минаур высказался о возросшем внимании и давлении.

«Забавные перемены. Два года назад я был 11-м или 12-м. Потом поднялся на пару мест – и такая большая разница в плане внимания, медиа, давления, ожиданий. Но я шел к этому годами и чувствую любовь в Австралии.

Это начало сезона, мой домашний «Шлем». И с этим многое связано. Как игрок, я больше всего хочу успешно выступить в Австралии перед домашними болельщиками, семьей и друзьями.

У домашнего турнира много плюсов. К тебе приковано большое внимание. Приятно и волнительно играть на заполненной Арене Рода Лэйвера, когда все поддерживают тебя. Но, конечно, это означает, что многие ждут от тебя победы».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт ATP
logoАлекс де Минаур
logoAustralian Open
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Даллас (ATP). Мунар борется с Юнчаокете, Фриц встретится с Риндеркнешем, Опелка – с Шевченко, Рууд, Пол и Тиафу вышли во 2-й круг
533 минуты назадLive
Роттердам (ATP). 2-й круг. Медведев встретится с Беллуччи, Хуркач – с Лехечкой
40 минут назад
Роттердам (ATP). Рублев, Медведев, Алькарас, Фис вышли во 2-й круг, Оже-Альяссим снялся, Берреттини выбыл
15648 минут назадLive
Абу-Даби (WTA). Рыбакина, Жабер, Бенчич вышли в 1/4 финала, Касаткина, Бадоса выбыли, Павлюченкова снялась
61сегодня, 16:49
Клуж-Напока (WTA). Блинкова, Потапова, Синякова вышли во 2-й круг, Халеп выбыла
10сегодня, 16:35Live
Лейла Фернандес: «Сейчас я играю на уровне финала US Open-2021»
8сегодня, 16:25
Клуж-Напока (WTA). Томова поборется с Данилович, Калинина вышла в 1/4 финала
1сегодня, 15:51
Вавассори пробил твинер у сетки в матче с Оже-Альяссимом
2сегодня, 13:56Видео
Алькарас о мячах и условиях: «В прошлом году многие травмировали плечи и локти. Что-то надо менять»
5сегодня, 11:19
49-летний певец и бывший парень Азаренко впервые сыграет в основной сетке «Фьючерса»
8сегодня, 09:42
Ко всем новостям
Последние новости
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
113 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1030 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
123 января, 20:07
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября 2024, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября 2024, 08:55
Рекомендуем