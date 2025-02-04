Вавринка и Гаске получили wild card в Марсель
Стэн Вавринка и Ришар Гаске получили wild card на турнир ATP 250 в Марселе.
39-летний Вавринка, стоящий в рейтинге 155-м, в этом году выступил на трех турнирах (на всех по wild card) и пока не выиграл ни одного матча.
Гаске, стоящий 130-м, сыграл в квалификации на двух турнирах (не пробился в основную сетку) и в основе в Монпелье (вышел во второй круг). В этом сезоне 38-летний француз завершит карьеру на «Ролан Гаррос».
Ранее wild card в Марсель получил Даниил Медведев. Соревнования пройдут на следующей неделе.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @MichalSamulski
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