Вавринка и Гаске получили wild card в Марсель

Стэн Вавринка и Ришар Гаске получили wild card на турнир ATP 250 в Марселе.

39-летний Вавринка, стоящий в рейтинге 155-м, в этом году выступил на трех турнирах (на всех по wild card) и пока не выиграл ни одного матча.

Гаске, стоящий 130-м, сыграл в квалификации на двух турнирах (не пробился в основную сетку) и в основе в Монпелье (вышел во второй круг). В этом сезоне 38-летний француз завершит карьеру на «Ролан Гаррос».

Ранее wild card в Марсель получил Даниил Медведев. Соревнования пройдут на следующей неделе.