Симон – Медведеву: «Спасибо тебе и всей команде за этот год, который мы провели вместе»

Жиль Симон высказался о завершении сотрудничества с Даниилом Медведевым.

«Даниил, большое спасибо тебе и всей команде за этот год, который мы провели вместе. Это был замечательный и интересный опыт, у меня останутся о нем только хорошие воспоминания. Желаю тебе всего наилучшего в будущем и прежде всего – достижения твоих целей!» – твитнул Симон.

Медведев разошелся с тренером Жилем Симоном. Чего они хотели добиться – а что получилось?