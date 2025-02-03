Симон – Медведеву: «Спасибо тебе и всей команде за этот год, который мы провели вместе»
Жиль Симон высказался о завершении сотрудничества с Даниилом Медведевым.
«Даниил, большое спасибо тебе и всей команде за этот год, который мы провели вместе. Это был замечательный и интересный опыт, у меня останутся о нем только хорошие воспоминания. Желаю тебе всего наилучшего в будущем и прежде всего – достижения твоих целей!» – твитнул Симон.
Медведев разошелся с тренером Жилем Симоном. Чего они хотели добиться – а что получилось?
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @GillesSimon84
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