Симона Халеп: «Очень часто задумываюсь о завершении карьеры. Я уже в том возрасте, когда трудно восстанавливаться после травм»

Симона Халеп задумывалась о завершении карьеры.

На следующей неделе 33-летняя румынка выступит на домашнем турнире в Клуж-Напоке. Для нее это будет первый турнир в сезоне.

«Конечно, и я очень часто об этом задумываюсь. Я уже в том возрасте, когда трудно восстанавливаться после травм. Колено не заживает. Мне рекомендовали сделать операцию, но это довольно сложно, и вряд ли я решусь.

Я всегда говорила, что теннис – это не вся жизнь. Конечно, у меня еще много желаний и целей в жизни после тенниса. В теннисе я добилась потрясающих результатов, я никогда не мечтала быть первой ракеткой мира и выиграть два «Больших шлема», я работала и считаю, что реализовала свой потенциал. Я бы хотела заняться чем-то еще, помимо тенниса.

Колено по-прежнему меня беспокоит, потому что поврежден хрящ, и это так просто не решить. Сейчас колено не болит, но я и не играю официальные матчи. Вот в чем проблема. Не знаю, боюсь ли я себя перегрузить, но когда мне больно, очень сложно играть на высоком уровне.

У меня нет планов на период после турнира в Клуже, он был в приоритете, и я рада быть здесь. Очень сложно вернуться на прежний уровень, у меня был очень долгий перерыв, и травма колена дает о себе знать. Я не в лучшей форме, но старалась как можно больше тренироваться. Я даже простудилась, как часто бывает. Но я уверена в себе и хочу получить удовольствие от выступления в Клуже. Я не знаю, каким будет этот турнир. В голове много мыслей, но я хочу сосредоточиться на этой неделе, а там посмотрим».