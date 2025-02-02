Чемпионка ОИ-2016 Пуиг ждет ребенка

Моника Пуиг беременна и ждет девочку.

«Мы с нетерпением ждем начала нашего самого захватывающего приключения! Малышка Ракитт появится на свет летом 2025-го», – сообщила олимпийская чемпионка Рио-2016.

Пуиг завершила карьеру летом 2022-го и в ноябре того же года вышла замуж за экс-теннисиста Натана Ракитта.