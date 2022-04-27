Пуиг перед возвращением в тур: «Я действительно не понимала, почему у меня столько травм, было трудно с этим смириться»

Олимпийская чемпионка Рио Моника Пуиг прокомментировала возвращение в тур. Пуэрториканка получила wild card на турнир в Мадриде.

«Как говорится, у всего происходящего есть причины. Я действительно не понимала, почему у меня столько травм, было трудно с этим смириться. Но это дало мотивацию вернуться в спорт.

Если я сыграю на «Большом шлеме» или на любом другом турнире и выиграю пару матчей, это будет большим успехом. Едва ли не самым большим в моей карьере».

Пуиг не играла после «Ролан Гаррос»-2020. Она перенесла две операции на плече.

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