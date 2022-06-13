Чемпионка ОИ-2016 Пуиг завершила карьеру

Олимпийская чемпионка Рио Моника Пуиг объявила о завершении карьеры. Пуэрториканка перенесла две операции на плече, но не смогла вернуться в тур.

«На протяжении 28 лет теннис был моей константой. Он дал мне одни из самых захватывающих и памятных воспоминаний, о которых я даже не мечтала. Но все хорошее когда-то заканчивается.

Сегодня я объявляю о своем уходе из тенниса. После трех лет борьбы с травмами и четырех операций организм сказал: «Хватит».

Также Пуиг объявила, что будет работать экспертом телеканала ESPN на постоянной основе.

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