Пуиг, сыгравшая первый матч после двух операций: «Вернуться на турнире WTA 1000 – это довольно смело, но я больше ничего не боюсь»

Олимпийская чемпионка Рио Моника Пуиг прокомментировала возвращение в тур после двух операций на плече. Она проиграла Даниэль Коллинс в первом круге турнира в Мадриде (5:7, 0:6).

«У меня были мысли закончить. Я не знала, что будет дальше. Но я хотела дать себе еще один шанс: просто выйти на корт и понять, как далеко я смогу зайти. Для меня это огромный подарок – выходить на корт во второй половине карьеры.

Поэтому я собой очень горжусь. Сыграть первый матч после возвращения на турнире 1000 – это довольно смело, но мне кажется, я больше ничего не боюсь.

Единственная оставшаяся сложность – удар над головой и подача. Но я точно знаю, что девушки с не очень хорошей подачей все равно могут добиваться успеха. Например, Эррани, против которой я играла миллион раз, она была в топ-5.

Все дело в воле и в желании. И когда я смогла подать 20 раз с задней линии, я подумала: «Может, я действительно справлюсь».

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