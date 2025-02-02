Эмма Радукану: «Я не стала сразу бросаться на поиски тренера. В период, когда не буду ни с кем работать, пойму, что хочу, а что не хочу видеть в следующем тренере»

Эмма Радукану прокомментировала уход из команды Ника Кавадея.

«Это сложно. Ник – замечательный человек. Я знаю его с детства, он тренировал меня раньше, и мы хорошо сработались. К сожалению, он был вынужден поставить на первое место здоровье, и я его полностью понимаю и поддерживаю и желаю ему скорейшего выздоровления».

В Абу-Даби Радукану приехала с тренер по физподготовке Ютакой Накамурой и тренером Романом Келечичем, который работал с ней в юниорском туре.

«Он ездил со мной в юниорском туре, когда мне было 14-15 лет. Мы много лет не виделись, он живет в Дубае, и я подумала, что в любом случае хотела бы с ним увидеться и пообщаться. Я ему написала, и теперь он со мной на корте и будет помогать мне на этой неделе.

Радукану пока не знает, чего ждет от следующего тренера.

«Я не хочу торопиться с решением. Мне кажется, именно поэтому я не стала сразу бросаться на поиски тренера: хочу быть уверена, что он мне подойдет. Период, когда я не буду ни с кем работать, многое мне подскажет. Так я пойму, что хочу, а что не хочу видеть в следующем тренере.

Я воспользуюсь этим периодом, чтобы понять, какие качества я ценю. Пока я не уверена. У меня нет никаких планов. В ближайшие пару недель я разберусь, чего хочу, а потом приму решение».