Рублев сыграет на апрельском турнире в Барселоне

10-я ракетка мира Андрей Рублев сыграет на турнире ATP 500 в Барселоне.

Турнир пройдет 14-20 апреля. Также в Каталонии планируют выступить Карлос Алькарас и Каспер Рууд. Напомним, в прошлом сезоне Рублев проиграл Брэндону Накашиме во втором круге.