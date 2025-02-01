Рублев сыграет на апрельском турнире в Барселоне
10-я ракетка мира Андрей Рублев сыграет на турнире ATP 500 в Барселоне.
Турнир пройдет 14-20 апреля. Также в Каталонии планируют выступить Карлос Алькарас и Каспер Рууд.
Напомним, в прошлом сезоне Рублев проиграл Брэндону Накашиме во втором круге.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @bcnopenbs
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