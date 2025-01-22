Семь игроков топ-10 сыграют на «пятисотнике» в Дохе

Стала известна заявка турнира ATP 500 в Дохе, который стартует 17 февраля.

В нее вошел 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович , побеждавший в столице Катара в 2016-м и 2017-м.

Также в заявке – Янник Синнер , Карлос Алькарас , Даниил Медведев , Андрей Рублев , Карен Хачанов , Алекс де Минаур , Григор Димитров и Стефанос Циципас .

Полностью список здесь .