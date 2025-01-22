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Семь игроков топ-10 сыграют на «пятисотнике» в Дохе

Стала известна заявка турнира ATP 500 в Дохе, который стартует 17 февраля.

В нее вошел 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, побеждавший в столице Катара в 2016-м и 2017-м.

Также в заявке – Янник Синнер, Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Алекс де Минаур, Григор Димитров и Стефанос Циципас.

Полностью список здесь.

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoНовак Джокович
logoЯнник Синнер
logoДаниил Медведев
logoАндрей Рублев
logoКарен Хачанов
logoКарлос Алькарас
logoСтефанос Циципас
logoГригор Димитров
logoАлекс де Минаур
logoATP
logoQatar ExxonMobil Open
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