Семь игроков топ-10 сыграют на «пятисотнике» в Дохе
Стала известна заявка турнира ATP 500 в Дохе, который стартует 17 февраля.
В нее вошел 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, побеждавший в столице Катара в 2016-м и 2017-м.
Также в заявке – Янник Синнер, Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Алекс де Минаур, Григор Димитров и Стефанос Циципас.
Полностью список здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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