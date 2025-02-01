Абу-Даби (WTA). Касаткина и Рыбакина начнут со второго круга, Самсонова сыграет с П. Кудерметовой, Павлюченкова – с квалифаером
Опубликована сетка турнира WTA 500 в Абу-Даби.
Елена Рыбакина (1), Паула Бадоса (2), Дарья Касаткина (3) и Юлия Путинцева (4) начнут со второго круга.
Эмма Радукану (WC) поборется с Маркетой Вондроушовой (WC) и может выйти на Путинцеву.
Людмила Самсонова (5) сыграет с Полиной Кудерметовой, Анастасия Павлюченкова (6) – с квалифаером.
Екатерина Александрова встретится с Лейлой Фернандес (8).
Полностью сетка здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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