  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Абу-Даби (WTA). Касаткина и Рыбакина начнут со второго круга, Самсонова сыграет с П. Кудерметовой, Павлюченкова – с квалифаером
3

Абу-Даби (WTA). Касаткина и Рыбакина начнут со второго круга, Самсонова сыграет с П. Кудерметовой, Павлюченкова – с квалифаером

Опубликована сетка турнира WTA 500 в Абу-Даби.

Елена Рыбакина (1), Паула Бадоса (2), Дарья Касаткина (3) и Юлия Путинцева (4) начнут со второго круга.

Эмма Радукану (WC) поборется с Маркетой Вондроушовой (WC) и может выйти на Путинцеву.

Людмила Самсонова (5) сыграет с Полиной Кудерметовой, Анастасия Павлюченкова (6) – с квалифаером.

Екатерина Александрова встретится с Лейлой Фернандес (8).

Полностью сетка здесь.

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoДарья Касаткина
logoЕлена Рыбакина
logoЭмма Радукану
logoПаула Бадоса
logoЮлия Путинцева
logoАнастасия Павлюченкова
logoЛюдмила Самсонова
logoМаркета Вондроушова
logoПолина Кудерметова
logoЕкатерина Александрова
logoЛейла Фернандес
logoAbu Dhabi Women's Tennis Open
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Симон – Медведеву: «Спасибо тебе и всей команде за этот год, который мы провели вместе»
543 минуты назад
Роттердам (ATP). Циципас играет с Майо, Медведев встретится с Вавринкой, Хуркач вышел во 2-й круг
553 минуты назадLive
Абу-Даби (WTA). Гарсия играет с Сан, Вероника Кудерметова встретится с Самсоновой, Крюгер, Сонобе вышли во 2-й круг
4сегодня, 13:30Live
Судья матча Бельгия – Чили о том, что Бергс ударил плечом в глаз Гарина: «Я считаю это неприятной случайностью»
6сегодня, 12:40
Клуж-Напока (WTA). Кырстя сыграет со Стакушич, Рузе – с Калининой, Томова вышла во 2-й круг
сегодня, 11:45Live
Массу о том, что Бергса не дисквалифицировали после столкновения с Гарином: «Мы хотим четко донести до ITF: это неуважение. Перед нами даже никто не извинился»
1сегодня, 11:30
Гарин о состоянии после столкновения с Бергсом: «Меня заставляли играть, хотя у меня было сотрясение и головокружение»
2сегодня, 10:31
Полина Кудерметова снялась с турнира в Абу-Даби. Вместо нее сыграет ее сестра Вероника
1сегодня, 09:49
Басилашвили о том, что Бергс избежал наказания за столкновение с Гарином: «Если бы так сделал Новак, его бы дисквалифицировали на всю жизнь»
8сегодня, 09:35
Сеппи может войти в команду Синнера (La Gazzetta dello Sport)
2сегодня, 07:58
Ко всем новостям
Последние новости
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1030 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
123 января, 20:07
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября 2024, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября 2024, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября 2024, 22:15
Рекомендуем