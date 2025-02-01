Нисикори выиграл 300-й матч на харде
Кеи Нисикори вывел сборную Японии в финал квалификации Кубка Дэвиса.
Сегодня он обыграл британца Билли Харриса 6:2, 6:3 в решающем пятом матче. Это 300-я победа японца на харде.
Нисикори – второй в списке мужчин, родившихся в 1989 году или позже и выигравших 300 матчей на харде. Первым стал Григор Димитров.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @Tennis
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