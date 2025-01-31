Басилашвили вышел в 1/4 финала впервые с апреля 2022-го

Николоз Басилашвили сыграет в четвертьфинале впервые с апреля 2022-го.

В прошлом году он не провел ни одного матча на уровне основного тура ATP. Напомним, в 2023-м грузин перенес несколько операций на локте.

За выход в полуфинал в Монпелье он сыграет с Андреем Рублевым.