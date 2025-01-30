Хольгер Руне: «Каждый может сказать, что хочет выиграть «Шлем», но для этого нужно работать, что я и делаю»
«Я не чувствую давления, когда играю. Я не думаю, что должен выиграть тот или иной матч потому, что на меня возлагают большие надежды. Я очень люблю соревноваться, и мне пришлось усвоить, что в молодости еще многого не знаешь. Важно понять, как реагировать на успехи, и еще больше тренироваться после побед.
Я всегда был уверен в себе, но в последние полтора года работал не так усердно, как должен был. Сейчас я это делаю и надеюсь, что результаты придут. Без улучшения теннисных, физических и психологических аспектов, над которыми я работаю, прорыва не произойдет. Каждый может сказать, что хочет выиграть «Шлем», но для этого нужно работать, что я и делаю.
Я не считаю, что мне нужно что-то менять в игре. Посмотрите на Зверева, он очень сильно прибавил в последнее время. До травмы голеностопа он постоянно входил в топ-5, но теперь еще прибавил и претендует в этом году на «Шлем». Я хочу того же. Мой следующий шаг – не победить на каком-то конкретном турнире, а максимально раскрыть свой потенциал. Если получится, то я смогу выигрывать важные матчи и крупные турниры».
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