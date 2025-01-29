Курникова появилась на инвалидном кресле с ортезом на голеностопе

Анну Курникову сфотографировали в инвалидном кресле и с ортезом на голеностопе.

Экс-восьмую ракетку мира вместе с дочерьми заметили около торгового центра в торговом центре в Бэл-Харбор. Это первое появление Курниковой за два года.

ФОТО

ФОТО

ФОТО