Курникова появилась на инвалидном кресле с ортезом на голеностопе
Анну Курникову сфотографировали в инвалидном кресле и с ортезом на голеностопе.
Экс-восьмую ракетку мира вместе с дочерьми заметили около торгового центра в торговом центре в Бэл-Харбор. Это первое появление Курниковой за два года.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: www.dailymail.co.uk
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