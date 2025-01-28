Циципас не поможет Греции в матче со сборной Египта на Кубке Дэвиса
Стефанос Циципас не поможет Греции в плей-офф Мировой группы I Кубка Дэвиса.
Встреча сборных Греции и Египта пройдет 1-2 февраля в Афинах.
Циципас заявил, что пропустит кубковый матч, чтобы «сосредоточиться на подготовке к важному для себя турниру». Вероятно, речь о турнире в Роттердаме, куда ему должны предоставить wild card.
Напомним, грек проиграл Алексу Микельсену в первом круге Australian Open.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Циципаса
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