Циципас не поможет Греции в матче со сборной Египта на Кубке Дэвиса

Стефанос Циципас не поможет Греции в плей-офф Мировой группы I Кубка Дэвиса.

Встреча сборных Греции и Египта пройдет 1-2 февраля в Афинах.

Циципас заявил, что пропустит кубковый матч, чтобы «сосредоточиться на подготовке к важному для себя турниру». Вероятно, речь о турнире в Роттердаме, куда ему должны предоставить wild card.

Напомним, грек проиграл Алексу Микельсену в первом круге Australian Open.