Шаповалов снялся с Кубка Дэвиса
Денис Шаповалов не поможет Канаде в матче с Венгрией в квалификации Кубка Дэвиса.
Встреча сборных пройдет 1-2 февраля в Монреале.
Шаповалов объяснил, что пропустит кубковый матч из-за проблем со спиной.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tenniscanada.com
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