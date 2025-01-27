Шаповалов снялся с Кубка Дэвиса

Денис Шаповалов не поможет Канаде в матче с Венгрией в квалификации Кубка Дэвиса.

Встреча сборных пройдет 1-2 февраля в Монреале. Шаповалов объяснил, что пропустит кубковый матч из-за проблем со спиной.