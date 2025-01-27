Карен Хачанов: «Выходной с детьми интенсивнее, чем мои тренировки»
Карен Хачанов показал, как провел выходной с сыновьями.
«Выходной с детьми интенсивнее, чем мои тренировки», – подписал фото Хачанов.
В следующую сторис Хачанов выложил скриншот шагомера: в воскресенье он прошел 13 447 шагов.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Хачанова
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