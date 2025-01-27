Карен Хачанов: «Выходной с детьми интенсивнее, чем мои тренировки»

Карен Хачанов показал, как провел выходной с сыновьями.

«Выходной с детьми интенсивнее, чем мои тренировки», – подписал фото Хачанов.

В следующую сторис Хачанов выложил скриншот шагомера: в воскресенье он прошел 13 447 шагов.