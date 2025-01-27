Джокович проводит 1000-ю неделю подряд в топ-100
Новак Джокович проводит 1000-ю неделю подряд в топ-100.
Серб дебютировал в первой сотне 4 июля 2005 года и с тех пор оттуда не выпадал.
428 из 1000 недель он возглавлял рейтинг ATP.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @JeuSetMaths
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