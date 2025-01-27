Рейтинг ATP. Пол дебютировал в топ-10, Медведев опустился на 7-ю строчку, Рублев – на 10-ю, Котов выпал из топ-100
Томми Пол дебютировал в топ-10.
Даниил Медведев опустился на седьмую строчку, Андрей Рублев – на 10-ю.
19-летний Лернер Тьен, 24-летний Франческо Пассаро и 18-летний Жоао Фонсека впервые поднялись в топ-100.
Павел Котов выпал из первой сотни.
Положение на 27 января 2025
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Янник Синнер (Италия)
|11830
|2 (2)
|Александр Зверев (Германия)
|8135
|3 (3)
|Карлос Алькарас (Испания)
|7010
|4 (4)
|Тэйлор Фриц (США)
|5050
|5 (6)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4160
|6 (7)
|Новак Джокович (Сербия)
|3900
|7 (5)
|Даниил Медведев (Россия)
|3780
|8 (8)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3735
|9 (11)
|Томми Пол (США)
|3495
|10 (9)
|Андрей Рублев (Россия)
|3130
|19 (21)
|Артур Фис (Франция)
|2330
|20 (19)
|Карен Хачанов (Россия)
|2310
|32 (41)
|Гаэль Монфис (Франция)
|1430
|35 (55)
|Лоренцо Сонего (Италия)
|1376
|36 (42)
|Алекс Микельсен (США)
|1370
|63 (52)
|Кэмерон Норри (Великобритания)
|892
|68 (63)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|823
|77 (92)
|Джейкоб Фернли (Великобритания)
|731
|80 (121)
|Лернер Тьен (США)
|707
|90 (104)
|Франческо Пассаро (Италия)
|629
|91 (101)
|Даниэль Альтмайер (Германия)
|622
|99 (112)
|Жоао Фонсека (Бразилия)
|600
|105 (97)
|Павел Котов (Россия)
|572
Опубликовала: Любовь Энина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем