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  • Рейтинг ATP. Пол дебютировал в топ-10, Медведев опустился на 7-ю строчку, Рублев – на 10-ю, Котов выпал из топ-100
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Рейтинг ATP. Пол дебютировал в топ-10, Медведев опустился на 7-ю строчку, Рублев – на 10-ю, Котов выпал из топ-100

Томми Пол дебютировал в топ-10.

Даниил Медведев опустился на седьмую строчку, Андрей Рублев – на 10-ю.

19-летний Лернер Тьен, 24-летний Франческо Пассаро и 18-летний Жоао Фонсека впервые поднялись в топ-100.

Павел Котов выпал из первой сотни.

PIF ATP Rankings

Положение на 27 января 2025

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Янник Синнер (Италия) 11830
2 (2) Александр Зверев (Германия) 8135
3 (3) Карлос Алькарас (Испания) 7010
4 (4) Тэйлор Фриц (США) 5050
5 (6) Каспер Рууд (Норвегия) 4160
6 (7) Новак Джокович (Сербия) 3900
7 (5) Даниил Медведев (Россия) 3780
8 (8) Алекс де Минаур (Австралия) 3735
9 (11) Томми Пол (США) 3495
10 (9) Андрей Рублев (Россия) 3130
19 (21) Артур Фис (Франция) 2330
20 (19) Карен Хачанов (Россия) 2310
32 (41)  Гаэль Монфис (Франция) 1430
35 (55) Лоренцо Сонего (Италия) 1376
36 (42) Алекс Микельсен (США) 1370
63 (52) Кэмерон Норри (Великобритания) 892
68 (63) Роман Сафиуллин (Россия) 823
77 (92) Джейкоб Фернли (Великобритания) 731
80 (121) Лернер Тьен (США) 707
90 (104) Франческо Пассаро (Италия)  629
91 (101) Даниэль Альтмайер (Германия) 622
99 (112) Жоао Фонсека (Бразилия) 600
105 (97) Павел Котов (Россия) 572
Опубликовала: Любовь Энина
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