Синякова и Таунсенд выиграли парный Australian Open

Катерина Синякова и Тэйлор Таунсенд стали чемпионками парного Australian Open.

В финале они победили Алену Остапенко и Су-Вэй Се – 6:2, 6:7(4), 6:3. Во втором сете они подавали на матч.

Это второй совместный «Большой шлем» Синяковой и Таунсенд – они также выиграли «Уимблдон»-2024. Для Синяковой титул стал 10-м парным «Шлемом», для Таунсенд – вторым.

Теперь у Синяковой 28 парных титулов, а у Таунсенд – восемь.

За победу они заработали 810 тысяч австралийских долларов (около 511,6 тысяч долларов).