Синякова и Таунсенд выиграли парный Australian Open
Катерина Синякова и Тэйлор Таунсенд стали чемпионками парного Australian Open.
В финале они победили Алену Остапенко и Су-Вэй Се – 6:2, 6:7(4), 6:3. Во втором сете они подавали на матч.
Это второй совместный «Большой шлем» Синяковой и Таунсенд – они также выиграли «Уимблдон»-2024. Для Синяковой титул стал 10-м парным «Шлемом», для Таунсенд – вторым.
Теперь у Синяковой 28 парных титулов, а у Таунсенд – восемь.
За победу они заработали 810 тысяч австралийских долларов (около 511,6 тысяч долларов).
Опубликовано: Алёна Майорова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем