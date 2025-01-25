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Киз заработала за победу на Australian Open 2,2 млн долларов

Мэдисон Киз стала чемпионкой Australian Open.

За победу она выиграла 3,5 миллиона австралийских долларов, то есть около 2,2 миллиона американских долларов.

Теперь ее призовые за карьеру составляют 21,2 миллиона американских долларов.

Опубликовала: Любовь Энина
logoAustralian Open
logoМэдисон Киз
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