Джеки Чан пришел на тренировку Соболенко перед финалом Australian Open
Джеки Чан посетил тренировку Арины Соболенко на Australian Open.
Сегодня белоруска поборется за титул с Мэдисон Киз.
До этого актер пересекся в подтрибунном помещении с Александром Зверевым.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Australian Open
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