  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Шелтон об уроках, которые усвоил в матче с Синнером: «Конечно, с такими парнями важна стабильность. Это то, к чему я буду стремиться в этом году»
3

Шелтон об уроках, которые усвоил в матче с Синнером: «Конечно, с такими парнями важна стабильность. Это то, к чему я буду стремиться в этом году»

Бен Шелтон прокомментировал поражение от Янника Синнера в 1/2 Australian Open.

Он уступил итальянцу 6:7(2), 2:6, 2:6. В первой партии Шелтон упустил два сетбола на подаче при счете 6:5. 

– На днях вы сказали, что этот матч – возможность сравнить себя с топами. Мне интересно, во-первых, каково это – выйти и сыграть против него? О чем этот матч говорит в плане вашего нынешнего уровня и что вам нужно сделать, чтобы достичь желаемого? 

– Я знаю, что близок по уровню. Знаю, что у меня есть многое из того, что нужно. Конечно, я верю в себя. 

Конечно, в матчах с такими парнями важна стабильность. Это то, к чему я буду стремиться в этом году. Эти парни – Синнер, Алькарас, Новак – доминировали на «Шлемах» последние пару лет. С тех пор, как я в туре, только эти ребята выигрывают «Шлемы». В свои плохие дни они умудряются выигрывать в трех, четырех сетах. Они придумывают решение.

Я приближаюсь к тому, чтобы делать то же самое. Пройти целый матч и даже целую неделю без убойной подачи – для меня огромный плюс. Это возможность найти недостатки в игре против топов, а потом вернуться к стратегии. Это придает мне большую уверенность. Если бы я выиграл первую партию, то мог бы зацепиться и сыграть четыре или пять сетов.

В следующий раз, когда у меня будут сетболы, я подам эйс (улыбается)».

Синнер – робот, машина. Выиграл 20-й матч подряд и вышел в финал Australian Open

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: пресс-конференция Шелтона
logoЯнник Синнер
logoAustralian Open
logoATP
logoБен Шелтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Синнер о выходе в финал AO: «Это последний год Кейхилла в команде, поэтому я рад, что у нас будет еще один шанс побороться за титул»
13вчера, 12:02
Синнер второй год подряд вышел в финал Australian Open
67вчера, 11:23
Рекомендуем
Главные новости
Australian Open. Финал. Соболенко и Киз играют решающий сет
31812 минут назадLive
Тренер Синнера: «Агасси – большой поклонник Янника, ему нравится, как он играет»
3сегодня, 08:33
Тренер Радукану ушел из команды из-за проблем со здоровьем
1сегодня, 08:26
Швейцарец Бернет и японка Сонобэ стали чемпионами юниорского Australian Open
сегодня, 07:33
Джеки Чан пришел на тренировку Соболенко перед финалом Australian Open
9сегодня, 07:09Фото
Тренер Киз: «Ига борется за каждое очко, как Рафа, а настрой Соболенко скорее как у Федерера: позволять себе ошибки, но в решающие моменты побеждать»
1сегодня, 06:23
Альтмайер объявил о помолвке
6сегодня, 05:32
Джокович не поможет Сербии в матче со сборной Дании на Кубке Дэвиса
3вчера, 20:12
На грунтовом «пятисотнике» в Барселоне сократится количество участников
3вчера, 19:32
Угадываем участников Australian Open по фото. Осторожно: очень сложный седьмой вопрос
вчера, 19:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка Australian Open-2025
123 января, 20:07
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября 2024, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября 2024, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября 2024, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября 2024, 19:20
Рекомендуем