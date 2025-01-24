Шелтон об уроках, которые усвоил в матче с Синнером: «Конечно, с такими парнями важна стабильность. Это то, к чему я буду стремиться в этом году»

Бен Шелтон прокомментировал поражение от Янника Синнера в 1/2 Australian Open.

Он уступил итальянцу 6:7(2), 2:6, 2:6. В первой партии Шелтон упустил два сетбола на подаче при счете 6:5.

– На днях вы сказали, что этот матч – возможность сравнить себя с топами. Мне интересно, во-первых, каково это – выйти и сыграть против него? О чем этот матч говорит в плане вашего нынешнего уровня и что вам нужно сделать, чтобы достичь желаемого?

– Я знаю, что близок по уровню. Знаю, что у меня есть многое из того, что нужно. Конечно, я верю в себя.

Конечно, в матчах с такими парнями важна стабильность. Это то, к чему я буду стремиться в этом году. Эти парни – Синнер, Алькарас, Новак – доминировали на «Шлемах» последние пару лет. С тех пор, как я в туре, только эти ребята выигрывают «Шлемы». В свои плохие дни они умудряются выигрывать в трех, четырех сетах. Они придумывают решение.

Я приближаюсь к тому, чтобы делать то же самое. Пройти целый матч и даже целую неделю без убойной подачи – для меня огромный плюс. Это возможность найти недостатки в игре против топов, а потом вернуться к стратегии. Это придает мне большую уверенность. Если бы я выиграл первую партию, то мог бы зацепиться и сыграть четыре или пять сетов.

В следующий раз, когда у меня будут сетболы, я подам эйс (улыбается) ».

Синнер – робот, машина. Выиграл 20-й матч подряд и вышел в финал Australian Open