Синнер о выходе в финал AO: «Это последний год Кейхилла в команде, поэтому я рад, что у нас будет еще один шанс побороться за титул»

Янник Синнер высказался о своей команде после выхода в финал Australian Open.

«Если честно, каждый тренер, с которым я работал, много в меня вложил. Я прошел через множество трудностей и перемен, когда мне было 13. Но сейчас у меня прекрасная команда, они сделали меня другим игроком. У каждого из них своя специализация: Симоне [Ваньоцци] больше подсказывает по тактике. Он был 161-м в мире, а Даррен [Кейхилл] – около топ-30. Это немного другое (смеется) .

Но Симоне всегда говорил, что играл, чтобы стать тренером, и должен сказать, что он замечательный, замечательный тренер (смеется) .

Мы не только вместе работаем – за пределами корта мы почти как семья. Здорово, что они со мной. Это последний год Даррена [в команде], поэтому я рад, что у нас будет еще один шанс побороться за титул. Очень, очень рад. Сезон еще впереди, но для меня это уже много значит. Также хочется не забыть физио и фитнес-тренера – если я про них не скажу, они обидятся (смеется). Вся команда потрясающая.

Но работа все еще продолжается, мне только 23. Посмотрим, что получится», – сказал Синнер в интервью на корте.