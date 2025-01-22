Роддик о Монфисе: «Он будто переборол мысли о том, какая у него могла бы быть карьера»

Энди Роддик рассказал, как относится к Гаэлю Монфису.

38-летний француз дошел до четвертого круга Australian Open, где снялся по ходу матча против Бена Шелтона при счете 6:7(3), 7:6(3), 6:7(2), 0:1.

«Думаю, он отвечает честно , даже если это не то, что мы хотим слышать. «Хочешь ли ты выиграть «Шлем», главное ли это для тебя?» – и он такой: «Не, не самое». Это он так сказал, не я.

Он будто переборол мысли: «А что могло бы быть, если..?» Какая бы карьера могла у него быть? Потому что я считаю, что в теннисе его личность победила.

Гаэлю 38 лет, люди любят наблюдать за ним, играть против него, находиться с ним в раздевалке. О нем будут вспоминать с теплотой.

Мое уважение к нему на другом уровне, мне кажется, он всегда должным образом относится к окружающим. Он мне просто нравится. Он всем нравится», – сказал экс-первая ракетка мира в подкасте Quick Served.