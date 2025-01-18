Монфис о том, мечтает ли и может ли выиграть AO: «Нет. Я мечтаю, что когда я буду старый, у меня будет много детей, я буду здоров»

Гаэль Монфис ответил, мечтает ли и может ли выиграть Australian Open.

Сегодня он в четырех сетах обыграл Тэйлора Фрица и вышел во вторую неделю турнира.

«Выиграть? Нет. Я об этом даже не мечтаю. Я мечтаю, что когда я буду старый, у меня будет много детей, я буду здоров.

Теннис – это классно. Но мечтаю я о другом».