Монфис о том, мечтает ли и может ли выиграть AO: «Нет. Я мечтаю, что когда я буду старый, у меня будет много детей, я буду здоров»
Гаэль Монфис ответил, мечтает ли и может ли выиграть Australian Open.
Сегодня он в четырех сетах обыграл Тэйлора Фрица и вышел во вторую неделю турнира.
«Выиграть? Нет. Я об этом даже не мечтаю. Я мечтаю, что когда я буду старый, у меня будет много детей, я буду здоров.
Теннис – это классно. Но мечтаю я о другом».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: пресс-конференция Монфиса
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